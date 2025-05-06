Вторник, 6 Мая 2025 16:01

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян поблагодарил, покинувшую пост министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за сотрудничество.

"Спасибо, дорогая Анналена Бербок, за вашу преданность делу укрепления отношений Армения-Германия, сближения Армении с ЕС и за усилия, направленные на установление мира на Южном Кавказе. Было приятно работать с вами. Желаю вам всяческих успехов в Ваших будущих начинаниях", - написал Мирзоян в своем Твиттере (Х).

Ранее стало известно, что Анналену Бербок в правительстве канцлера Фридриха Мерца заменит депутат бундестага Йоханн Вадефуль.