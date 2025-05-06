Вторник, 6 Мая 2025 15:44

АрмИнфо. В Гюмри складывается определённая ситуация, которая свидетельствует, что правящая партия "Гражданский договор" не может смириться с результатами выборов в Совет старейшин второго по величине города Армении. Об этом 6 мая в беседе с журналистами заявил бывший депутат парламента Армении от фракции "Честь имею", лидер блока "Наш город" Мартун Григорян, касаясь решения Карена Бадаляна покинуть блок и стать независимым членом Совета старейшин Гюмри.

При этом Григорян отметил, что до сих пор им не удалось связаться с Бадаляном, чтобы выяснить реальные причины его действий. "Однако мы знаем, что, когда он заявил о намерении сложить мандат, уже через несколько минут отправил второе письмо в мэрию, в котором сообщил о своём намерении выйти из блока "Наш город". А уже спустя несколько дней мы узнали о начале судебных процессов для восстановления мандата", - пояснил Григорян, назвав непонятными действия Бадаляна.

При этом лидер "Нашего города" считает, что если правящая сила получит мандат Бадаляна, им останется получить ещё два для того, чтобы иметь большинство в Совете старейшин и единолично управлять городом. При этом он выразил уверенность, что правящая сила будет стремиться добиться этого любой ценой.

Напомним, что 21 апреля один из членов блока "Наш город" Карен Бадалян подал заявление о том, что из-за перехода на другую работу не может продолжать свою деятельность в качестве члена Совета старейшин. В соответствии с законом, глава Совета старейшин 22 апреля составил протокол о прекращении его полномочий. Этот протокол был затем направлен в окружную избирательную комиссию, которая просто зафиксировала данное прекращение полномочий. Между тем, два дня спустя, после своего заявления, Бадалян по неясным причинам вновь подал заявление с просьбой отменить предыдущее решение и выразил желание продолжать оставаться на своем посту, но при этом выйти из блока "Наш город". Адвокат Сос Акопян в связи с этим выразил убеждение, что здесь имело место вмешательство, с попыткой повлиять на решение Бадаляна.