Вторник, 6 Мая 2025 14:41

АрмИнфо. С 12 августа по 3 октября 2025 года включительно в Армении будут объявленые тренировочные сборы резервистов. Проект размещен на едином портале правовых актов.

<Объявить с 12 августа по 3 октября 2025 года включительно тренировочные сборы резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве первой и второй категории>, - говорится в проекте, инициированном министерством обороны.

Количество привлекаемых к сборам граждан, а также техники, не уточняется. Отмечается, что сборы объявляются в целях повышения воинских способностей резервистов, профессиональной переподготовки и подготовки офицеров резерва из прапорщиков с высшим образованием, привлечения к боевому дежурству.

В ходе объявленых сборов граждане привлекается на срок не более 25 календарных дней.