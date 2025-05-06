|Политолог: Если бы Армения признала независимость Арцаха во время апрельской войны 2016 года, то заявление Пашиняна в Праге не имело бы правового значения
|В СК Армении завершено расследование уголовного дела в отношении 18 руководителей и участников движения "Священная борьба"
|В Ванадзоре будет реконструирован стадион, который будет приведен в соответствие со стандартами УЕФА
|В Армении с 15 сентября по 15 декабря будут проведены очередные сборы резервистов
|Территория, прилегающая к телебашне, будет передана ГНКО "Айантар"
|Оппозиционер: Власти Азербайджана не могут отрицать турецкий фактор в ходе агрессии против Арцаха в 2023 году
|Экс-председатель КГД: Россия не покинет Южный Кавказ, поскольку считает свое присутствие здесь геополитическим "естественным правом"
|Президент Ирана посетит Армению с официальным визитом в ближайшие две недели
|Политолог: в Вашингтоне решается будущее армянской государственности
|Саакашвили: в Вашингтоне состоится историческое событие
|Президент Туркменистана встретился с Президентом Республики Армения
|От импортера до крупного производителя: «Electrika Group»
|Пятеро из шести пострадавших в результате взрыва автомобиля в Ереване находятся в реанимации
|Президент Армении посетил Туркменбашинский нефтеперерабатывающий завод
|Посольство США в Армении вновь предупреждает тех, кто едет в США с целью родить
|МИД Армении подтвердил освобождение почетного консула в Екатеринбурге от занимаемой должности
|Анна Акопян собирается прочесть книгу Эрдогана, подаренную им почти год назад Пашиняну в Нью-Йорке
|Представитель Верховного лидера Ирана: присутствие Израиля в Азербайджане создает серьёзную угрозу для соседних стран
|В ноябре на конференции европейских раввинов в Баку обсудят участие Азербайджана в Авраамовых соглашениях
|ЕС переходит к полностью цифровой системе подачи заявлений на шенгенвизы
|Компании, занимающейся куплей-продажей топлива, доплатила в госбюджет около $1,8 млн.
|С Пашиняном в Вашингтон летит также Арарат Мирзоян
|Сложившаяся в системе водоснабжения ситуация является следствием отсутствия стратегии в области управления водными ресурсами: Депутат
|Земельный участок, расположенный в административном районе Ачапняк города Еревана, возвращен государству
|Плановые отключения электроэнергии 7 августа
|МОНКС представило программу мероприятий к Международному Дню молодежи
|В ряде регионах Армении ожидается повышенный температурный фон
|В Туркменбаши состоялась встреча президентов Армении и Туркменистана
|Ардшинбанк — налогоплательщик №1 в Армении по прямым налогам
|Бывший депутат НС предложил немного освежить память перед очередной "великой победой" в США
|Трехсторонняя встреча в Вашингтоне может стать хорошей возможностью обуздать политические аппетиты Алиева - эксперт
|Адвокат: Суд приговорил отца погибшего солдата к 1,5 годам лишения свободы
|В Ереване в результате взрыва в автомобиле пострадали 6 человек, в том числе, три ребенка
|"Айакве": Антикоррупционный комитет Армении скрыл очевидное преступление против ААЦ
|Глава Грузинской епархии ААЦ осудил нападки Пашиняна в адрес ААЦ
|Глава СК РА и посол ФРГ обсудили возможности обмена опытом
|Судебный процесс над Арменом Ашотяном будет длиться очень долго - адвокат
|Власти в поисках <местоблюстителя> ведут тайные переговоры с рядом священнослужителей: Всеармянский совет по защите Армянской Церкви
|Президент РА посетил Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов
|Вице-премьер РА и посол ЕС обсудили вопросы развития региона
|Зампред РПА о встрече в Вашингтоне: Нельзя ожидать чего-то положительного от власти, которая доказала, что она антинациональна
|Президент Туркменистана представил глобальные инициативы на Конференции ООН
|Егише Меликян стал новым главным тренером сборной Армении по футболу
|Замдиректора и начальник отделения МЦ обвиняются в вымогательстве и получении взятки от родственника призывника - Антикоррупционный комитет
|Геноцидовед призвал историков отказаться от авторства новых учебников по истории
|Политолог: Показатели пропускной способности БТК демонстрируют реальный потенциал экстерриториального коридора через Сюник
|Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
|Адвокат: Апелляционный суд и суд первой инстанции отклонили ходатайства об отмене ареста сторонника "Священной борьбы", имеющего проблемы со здоровьем
|The Washington Post: возможно, о мирном соглашении Ереван и Баку объявят в ходе встречи с Трампом
|В Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча Пашиняна с Трампом и Алиевым
|Адвокат: По делу Карапетяна решения принимали судьи с самым низким рейтингом
|Экс-глава МИД призвал иностранных послов и международных правозащитников обратить внимание к ситуации с политзаключенными в Армении
|Джо Уилсон: благодаря Трампу вскоре будет мир между Арменией и Азербайджаном
|Плановые отключения электроэнергии 6 августа
|Зампред РПА: Главная проблема заключается в том, что Армения не хочет защищать свои собственные интересы
|Мужчина в Ереване похитил несовершеннолетнего и совершил насильственные действия сексуального характера - СК
|Тегеран: Попытка продвижения т.н. "Зангезурского коридора" встретит жёсткий ответ со стороны Ирана
|Зампред РПА: Арцах может снова стать армянским, если его возвращение станет жизненным принципом, а не предметом обещаний
|Ираклий Кобахидзе ещё раз подтвердил готовность правительства Грузии содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном
|Адвокат Степана Самвеляна сигнализирует о его плохом состоянии здоровья
|Читать больше
АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Грецию министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с министром национальной обороны Греции Никосом Дендиасом.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Армения-Греция в сфере обороны. Стороны выразили удовлетворение текущим высоким уровнем взаимодействия, подчеркнув готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в области военного образования, обмена опытом в различных направлениях и других сферах.
В ходе встречи также были затронуты вопросы региональной и международной безопасности.
|Политолог: Если бы Армения признала независимость Арцаха во время апрельской войны 2016 года, то заявление Пашиняна в Праге не имело бы правового значения
|В СК Армении завершено расследование уголовного дела в отношении 18 руководителей и участников движения "Священная борьба"
|В Ванадзоре будет реконструирован стадион, который будет приведен в соответствие со стандартами УЕФА
|В Армении с 15 сентября по 15 декабря будут проведены очередные сборы резервистов
|Территория, прилегающая к телебашне, будет передана ГНКО "Айантар"
|Оппозиционер: Власти Азербайджана не могут отрицать турецкий фактор в ходе агрессии против Арцаха в 2023 году
|Экс-председатель КГД: Россия не покинет Южный Кавказ, поскольку считает свое присутствие здесь геополитическим "естественным правом"
|Президент Ирана посетит Армению с официальным визитом в ближайшие две недели
|Политолог: в Вашингтоне решается будущее армянской государственности
|Саакашвили: в Вашингтоне состоится историческое событие
|Президент Туркменистана встретился с Президентом Республики Армения
|От импортера до крупного производителя: «Electrika Group»
|Пятеро из шести пострадавших в результате взрыва автомобиля в Ереване находятся в реанимации
|Президент Армении посетил Туркменбашинский нефтеперерабатывающий завод
|Посольство США в Армении вновь предупреждает тех, кто едет в США с целью родить
|МИД Армении подтвердил освобождение почетного консула в Екатеринбурге от занимаемой должности
|Анна Акопян собирается прочесть книгу Эрдогана, подаренную им почти год назад Пашиняну в Нью-Йорке
|Представитель Верховного лидера Ирана: присутствие Израиля в Азербайджане создает серьёзную угрозу для соседних стран
|В ноябре на конференции европейских раввинов в Баку обсудят участие Азербайджана в Авраамовых соглашениях
|ЕС переходит к полностью цифровой системе подачи заявлений на шенгенвизы
|Компании, занимающейся куплей-продажей топлива, доплатила в госбюджет около $1,8 млн.
|С Пашиняном в Вашингтон летит также Арарат Мирзоян
|Сложившаяся в системе водоснабжения ситуация является следствием отсутствия стратегии в области управления водными ресурсами: Депутат
|Земельный участок, расположенный в административном районе Ачапняк города Еревана, возвращен государству
|Плановые отключения электроэнергии 7 августа
|МОНКС представило программу мероприятий к Международному Дню молодежи
|В ряде регионах Армении ожидается повышенный температурный фон
|В Туркменбаши состоялась встреча президентов Армении и Туркменистана
|Ардшинбанк — налогоплательщик №1 в Армении по прямым налогам
|Бывший депутат НС предложил немного освежить память перед очередной "великой победой" в США
|Трехсторонняя встреча в Вашингтоне может стать хорошей возможностью обуздать политические аппетиты Алиева - эксперт
|Адвокат: Суд приговорил отца погибшего солдата к 1,5 годам лишения свободы
|В Ереване в результате взрыва в автомобиле пострадали 6 человек, в том числе, три ребенка
|"Айакве": Антикоррупционный комитет Армении скрыл очевидное преступление против ААЦ
|Глава Грузинской епархии ААЦ осудил нападки Пашиняна в адрес ААЦ
|Глава СК РА и посол ФРГ обсудили возможности обмена опытом
|Судебный процесс над Арменом Ашотяном будет длиться очень долго - адвокат
|Власти в поисках <местоблюстителя> ведут тайные переговоры с рядом священнослужителей: Всеармянский совет по защите Армянской Церкви
|Президент РА посетил Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов
|Вице-премьер РА и посол ЕС обсудили вопросы развития региона
|Зампред РПА о встрече в Вашингтоне: Нельзя ожидать чего-то положительного от власти, которая доказала, что она антинациональна
|Президент Туркменистана представил глобальные инициативы на Конференции ООН
|Егише Меликян стал новым главным тренером сборной Армении по футболу
|Замдиректора и начальник отделения МЦ обвиняются в вымогательстве и получении взятки от родственника призывника - Антикоррупционный комитет
|Геноцидовед призвал историков отказаться от авторства новых учебников по истории
|Политолог: Показатели пропускной способности БТК демонстрируют реальный потенциал экстерриториального коридора через Сюник
|Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
|Адвокат: Апелляционный суд и суд первой инстанции отклонили ходатайства об отмене ареста сторонника "Священной борьбы", имеющего проблемы со здоровьем
|The Washington Post: возможно, о мирном соглашении Ереван и Баку объявят в ходе встречи с Трампом
|В Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча Пашиняна с Трампом и Алиевым
|Адвокат: По делу Карапетяна решения принимали судьи с самым низким рейтингом
|Экс-глава МИД призвал иностранных послов и международных правозащитников обратить внимание к ситуации с политзаключенными в Армении
|Джо Уилсон: благодаря Трампу вскоре будет мир между Арменией и Азербайджаном
|Плановые отключения электроэнергии 6 августа
|Зампред РПА: Главная проблема заключается в том, что Армения не хочет защищать свои собственные интересы
|Мужчина в Ереване похитил несовершеннолетнего и совершил насильственные действия сексуального характера - СК
|Тегеран: Попытка продвижения т.н. "Зангезурского коридора" встретит жёсткий ответ со стороны Ирана
|Зампред РПА: Арцах может снова стать армянским, если его возвращение станет жизненным принципом, а не предметом обещаний
|Ираклий Кобахидзе ещё раз подтвердил готовность правительства Грузии содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном
|Адвокат Степана Самвеляна сигнализирует о его плохом состоянии здоровья
|Читать больше
|Политолог: Если бы Армения признала независимость Арцаха во время апрельской войны 2016 года, то заявление Пашиняна в Праге не имело бы правового значения
|Политолог: в Вашингтоне решается будущее армянской государственности
|Бывший депутат НС предложил немного освежить память перед очередной "великой победой" в США
|Трехсторонняя встреча в Вашингтоне может стать хорошей возможностью обуздать политические аппетиты Алиева - эксперт
|Политолог: Показатели пропускной способности БТК демонстрируют реальный потенциал экстерриториального коридора через Сюник
|Читать больше
|Партия "Страна для жизни" представила предложения, направленные на урегулирование существующих между Ереваном и Баку проблем
|Америабанк присоединился к UATE, объявив о беспрецедентном сотрудничестве между финансовым и технологическим секторами
|Плановые отключения электроэнергии 31 июля
|Пашинян утверждает, что в Армении стали жить лучше - переполненные рестораны и очереди за шенгенской визой - тому подтверждение
|Мнение: Нападки властей на Церковь и Католикоса - долгоиграющая тема, нацеленная на отвлечение внимания от судьбоносных для Армении вопросов
|Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном
|Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
|Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
|Католикос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
|Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ