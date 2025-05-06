Вторник, 6 Мая 2025 13:47

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Грецию министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с министром национальной обороны Греции Никосом Дендиасом.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Армения-Греция в сфере обороны. Стороны выразили удовлетворение текущим высоким уровнем взаимодействия, подчеркнув готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в области военного образования, обмена опытом в различных направлениях и других сферах.

В ходе встречи также были затронуты вопросы региональной и международной безопасности.