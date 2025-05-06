Вторник, 6 Мая 2025 12:55

АрмИнфо. Действующая власть в Армении, как и следовало ожидать, не упустит возможности осуществить грязные маневры в Гюмри и предпримет множество попыток для узурпации власти во втором по величине городе Армении. Об этом на своей странице в Фейсбук написал адвокат Арсен Бабаян, касаясь решения Карена Бадаляна покинуть блок "Наш город" и стать независимым членом Совета старейшин города Гюмри.

"Таким образом, правящая сила стремится "украсть" мандат блока "Наш город", возглавляемого Мартуном Григоряном, при этом, совершенно не заботясь о воле избирателей", - отмтеид Бабаян.

А адвокат Сос Акопян в беседе с журналистами отметил, что после выборов в Совет старейшин в Гюмри самые пессимистичные прогнозы оправдались: власть уже нашла пути для подрыва результатов выборов.

"21 апреля один из членов блока "Наш город" Карен Бадалян подал заявление о том, что из-за перехода на другую работу не может продолжать свою деятельность в качестве члена Совета старейшин. В соответствии с законом, глава Совета старейшин 22 апреля составил протокол о прекращении его полномочий. Этот протокол был затем направлен в окружную избирательную комиссию, которая просто зафиксировала данное прекращение полномочий", - пояснил Акопян.

Вместе с тем адвокат обратил внимание на то, что все установленные сроки для подтверждения этого заявления были исчерпаны. "Между тем, два дня спустя, после своего заявления, Бадалян по неясным причинам вновь подал заявление с просьбой отменить предыдущее решение и выразил желание продолжать оставаться на своем посту, но при этом выйти из блока "Наш город"", - добавил адвокат.

Акопян в связи с этим выразил убеждение, что здесь имело место вмешательство, с попыткой повлиять на решение Бадаляна, добавив, что это даже можно назвать психологическим насилием. "Не бывает так, что человек 21 апреля отказывается от своего мандата, приводит причины и буквально два дня спустя отмечает, что передумал, но при этом заявляет, что с этих пор становится независимым членом Совета старейшин. Однако мы знаем, что не бывает ни независимых депутатов, ни членов Совета старейшин", - обратил внимание Акопян.

По его словам, такие якобы независимые депутаты или члены Совета старейшин в будущем могут служить лишь одному - выгоде властей. Акопян в этом ключе выразил убеждение, что это вмешательство имеет под собой одну цель - смену политической картины в Гюмри.

"Мы здесь, чтобы бороться против этого, а также показать всем, как работает якобы независимый орган, и зафиксировать все нарушения, пытаясь их по возможности предотвратить ", - заявил адвокат.

Он также добавил, что не исключает возможности арестов или задержаний других членов Совета старейшин или запугивания уголовными делами с целью решить вопрос разницы в мандатах. "Таким образом, правящая сила попытается украсть власть, поскольку не смогла ее получить голосом народа", - резюмировал адвокат.

Напомним, что 30 марта текущего года прошли внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри. Наибольшее количество голосов набрала правящая партия "Гражданский договор" (35,47% голосов), однако этого процента было недостаточно для того, чтобы город возглавил кандидат от правящей силы Сарик Минасян. Объединенная оппозиция решила выставить единого кандидата в лице представителя Коммунистической партии Вардана Гукасяна, получившего 18,41%. Таким образом, оппозиционный кандидат Вардан Гукасян, возглавлявший список Компартии и набравший среди оппозиционеров большее количество голосов, был вновь избран мэром Гюмри.