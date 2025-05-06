Вторник, 6 Мая 2025 12:00

АрмИнфо. 5 мая 2025 года прокурор направил в суд уголовное дело, подтвержденное обвинительным заключением в отношении А.М., совершившего отмывание денег в сговоре с бывшим Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения при Святом Престоле М.М. (Микаел Минасян - зять 3-го президента РА Сержа Саргсяна - ред.).

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в ходе расследования уголовного дела, находящегося под надзором Управления по борьбе с преступлениями против экономической деятельности Генеральной прокуратуры, Следственного комитета установлено, что А.М. с предварительного согласия М.М. и Л.А. совершили отмывание денег, приобрели и использовали, фактически владели и распорядились имуществом, полученным преступным путем, в особо крупных размерах, скрывая и искажая преступное происхождение, принадлежность, истинный характер и источник происхождения этого имущества.

В частности, М.М. и его сообщники через организации, которые фактически не занимались предпринимательской деятельностью, в период с 2010 по 2017 год тайно осуществляли оборот своих финансовых средств, переводя их на личный счет М.М., а также на счета, зарегистрированные за рубежом и открытые на имя их организации и другого сообщника в частном банке в Швейцарской Конфедерации.

М.М. и его сообщники легализовали 24 миллиона 798 тысяч евро, полученных преступным путем, путем приобретения акций, паев и недвижимости через организацию, зарегистрированную за рубежом, а также через других лиц, в том числе различные организации, зарегистрированные под именем Л.А. Описанным способом было приобретено 48 процентов акций ООО <Шант> (телекомпании <Шант>).

В частности, Л.А. достиг согласия с учредителем и акционером ООО <Шант> о приобретении 48% акций ООО <Шант> за 5 миллионов долларов США через организацию, зарегистрированную за рубежом. С этой целью 19 декабря 2011 года был официально подписан кредитный договор между организациями, фактически принадлежащими М.М. и другими соучастниками, согласно которому одна из организаций обязалась одолжить другой организации 5 миллионов 10 тысяч долларов США. Через два дня после подписания договора, 21 декабря 2011 года, со счета одной из указанных организаций на счет другой организации, открытый за рубежом, было перечислено 5 миллионов 10 тысяч долларов США, а еще через день, 22 декабря 2011 года, с этого счета на счет учредителя и акционера ООО <Шант>, открытый в Республике Армения, было перечислено 5 миллионов долларов США: в обмен на приобретение 48% акций ООО <Шант>. В результате 27 декабря 2011 года между учредителем и акционером ООО <Шант> и организацией, зарегистрированной за рубежом, был подписан договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО <Шант>, по которому указанная организация приобрела 48 процентов акций ООО <Шант> за 97 миллионов 594 тысячи драмов.

Спустя некоторое время Л.А. и М.М., достигнув предварительного соглашения с одноклассником и близким другом М.М. - А.М., начали осуществлять действия, направленные на сокрытие и маскировку истинного характера, происхождения, принадлежности и способа распоряжения 48%-ми акций ООО <Шант>, уже приобретенными преступным путем. В результате А.М., будучи информированным на момент приобретения о преступном происхождении 48% акций ООО <Шант>, а также имея цель оказать содействие Л.А. и М.М. в избежании последним ответственности за совершенное им преступление, 9 октября 2015 года, заключив фиктивную сделку купли-продажи акций с этой же организацией, придал своим действиям законный вид, якобы за 97 млн. драмов он приобрел 48% акций ООО <Шант> за 594 тыс. драмов.

30 апреля 2025 года прокурором было возбуждено публичное уголовное преследование в отношении А.М. по статье 190, части 3, пункту 1 Уголовного кодекса, принятого 18 апреля 2003 года (легализация имущества, полученного преступным путем (отмывание денег)), 5 мая 2025 года уголовное производство с утвержденным обвинительным заключением было передано в Ереванский городской суд первой инстанции общей юрисдикции.

Напомним, что еще с 2020 года Микаэл Минасян обвиняется в незаконном обогащении представлении в декларации о доходах и имуществе ложных сведений и легализации имущества, полученного преступным путем, он объявлен в розыск.