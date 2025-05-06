Вторник, 6 Мая 2025 11:31

АрмИнфо. Заседание Национального Собрания Армении 6 мая началось с обсуждений по кандидатурам членов Высшего судебного совета (ВСС).

На три вакантных места в ВСС правящая фракция "Гражданский договор" представила кандидатуры Арменуи Айрапетян, Ашота Айрапетяна и Анаит Абрамян. Кандидаты в ВСС избираются в НС по результатам тайного голосования.

Отметим, что ВСС состоит из 10 членов, пятерых из которых избирает Общее собрание судей и еще пятерых - Национальное Собрание РА. Высший судебный совет, являясь независимым государственным органом, призван обеспечивать независимость судов и судей.