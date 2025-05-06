Вторник, 6 Мая 2025 11:28

АрмИнфо. По итогам переговоров в расширенном составе премьер-министров Беларуси и Азербайджана Александра Турчина и Али Асадова подписан ряд документов, передает БЕЛТА.

По итогам переговоров был подписан меморандум между Гянджинским автомобильным заводом и Минским тракторным заводом о развитии сотрудничества по поставкам тракторной техники. Также между Гянджинским автозаводом и Минским автомобильным заводом заключен контракт на поставку машинокомплектов коммунальных машин.

Помимо этого, стороны подписали план мероприятий 2025-2027 годы по сотрудничеству между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Агентством пищевой безопасности Азербайджана.

Подписан также меморандум о взаимопонимании между РУП "Национальный центр электронных услуг" и Агентством устойчивого и оперативного социального обеспечения при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Кроме того, принят план мероприятий на 2025-2026 годы по реализации меморандума о взаимопонимании между министерствами труда и социальной защиты Беларуси и Азербайджана о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты. Проект плана находился на рассмотрении азербайджанской стороны с декабря 2024 года.