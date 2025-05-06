Вторник, 6 Мая 2025 11:23

АрмИнфо. 5 мая состоялось ежегодное заседание Совета проекта Программы развития ООН (ПРООН) "Содействие оперативности, эффективности, прозрачности и инклюзивности НС РА: современный парламент", в котором приняли участие спикер Национального Собрания РА Ален Симонян, Чрезвычайный и полномочный посол Швеции в РА Патрик Свенссон, Чрезвычайный и полномочный посол Канады в РА Эндрю Тернер, постоянный представитель ПРООН в РА Натия Нацвлишвили.

Приветствуя участников заседания, спикер НС выразил убеждение, что деятельность Программы парламентского развития в Национальном Собрании трудно недооценить. Она включает в себя обширную работу как с постоянными комитетами, так и с аппаратом Национального Собрания. Председатель НС выделил несколько областей, в которых программа имела жизненно важное значение для эффективного функционирования парламента страны. К ним, в частности, относятся продвижение повестки в области цифровизации, поддержка законодательных процессов, программы вовлечения молодежи, наращивание потенциала и подготовительная работа по стратегии реформирования Национального Собрания.

Ален Симонян заверил, что на основе этих достижений в текущем году будут строиться дальнейшие шаги. При этом, он выделил приоритетные направления работы в данном направлении: разработка повестки цифровизации Национального Собрания, поддержка принятия и реализации стратегии реформирования НС, укрепление процессами государственной политики, расширение участия женщин и молодежи, развитие возможностей НС как зеленого парламента.

"В этих процессах для нас неоценима поддержка правительств Швеции и Канады, а также вклад Программы парламентского развития ПРООН в укрепление парламентской демократии в Армении. Я благодарен всем партнерам за совместную работу. Признателен и аппарату Национального Собрания и уверен, что в будущем Программа парламентского развития продолжит вносить вклад в институциональное развитие НС Армении, укрепляя прозрачную, эффективную и инклюзивную парламентскую систему", - подчеркнул спикер НС.

"Швеция уже давно является преданным партнером в поддержке демократического управления, прозрачности и инклюзивности в Армении. Программа "Новая Армения: современный парламент" является свидетельством непоколебимой приверженности Армении укреплению демократических институтов", - сказал Патрик Свенссон. Он отметил, что в прошлом году были достигнуты значительные достижения, которые являются ключевыми шагами на пути к более подотчетного и ориентированного на граждан парламента. Отмечая действия, предпринимаемые в целях повышения осведомленности общественности и инклюзивности, посол сообщил, что в рамках программы были предприняты конкретные шаги по внедрению гендерной политики в парламент Армении. Свенссон также назвал важной инициативой прошедшую в рамках программы конференцию по изменению климата и энергетическому переходу. Было отмечено, что на конференции была подчеркнута настоятельная необходимость принятия законодательных мер в сфере обеспечения экологической устойчивости. Посол подчеркнул, что Швеция готова и впредь оказывать поддержку Армении, отметив, что усилия по модернизации важны в процессах развития и укрепления демократии в Армении.

"Демократия - это непрерывный процесс. Шаги, предпринимаемые в направлении демократии в Армении, впечатляют. Армения и Национальное Cобрание играют решающую роль в укреплении демократических институтов", - сказал Эндрю Тернер, подчеркнув участие и поддержку Армении со стороны Канады.

Постоянный представитель ПРООН в Армении Натия Нацвлишвили, поблагодарив стратегических партнеров за поддержку, отметила, что парламенты являются сердцем демократического управления. "ПРООН также привержена поддержке процесса развития демократического управления, прозрачности и инклюзивной политики в Армении", - сказала Нацвлишвили, отметив, что за последний год были предприняты значительные шаги по расширению институциональных возможностей Национального Cобрания. Она охарактеризовала программу "Новая Армения: современный парламент" как реформистскую.