Вторник, 6 Мая 2025 11:15

АрмИнфо. Председатель неправительственной организации "Союз защиты прав беженцев из Нагорного Карабаха" (СЗПБ НК) Андраник Григорян в эти дни участвует во второй конференции "Человеческое измерение 2025", организованной Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в Вене, которая также посвящена вызовам, стоящим перед правозащитниками.

Как сообщает пресс-служба Союза, Григорян представляет вопросы повестки дня по восстановлению попранных прав армян, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха в 2020-2023 годах.

Также сообщается, что представитель Азербайджана попытался воспрепятствовать выступлению Григоряна, где он поднимал вопрос защиты прав армян Нагорного Карабаха и преступлений, совершенных Азербайджаном. "Однако представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ предоставили Григоряну дополнительное слово, тем самым продемонстрировав неприемлемость политики отрицания со стороны Азербайджана", - говорится в сообщении Союза.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы.

С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.