Вторник, 6 Мая 2025 11:04

АрмИнфо. 6 мая в большинстве регионах Армении ожидаются дожди с грозами, местами осадки будут интенсивными. Об этом говорится в сообщении Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Согласно прогнозам синоптиков, осадки будут наблюдаться и в период с 8 по 10 мая, но в отдельных районах страны, где дожди будут сопровождаться выпадением града. Лишь 7 мая осадков не ожидается. Ветер юго-западный, с порывами до 2-5 м/с, во время гроз порывы ветров усилятся до 18-22 м/с. Температура воздуха в республике с 7 по 10 мая постепенно повысится на 4-7 градусов.

В Ереване 6 мая возможны кратковременные дожди и грозы, по вечерам с 8 по 10 мая ожидаются сильные дожди с грозами. Во время гроз порывы

ветров достигнут 15-18 м/с. 7 мая осадков не ожидается. Температура воздуха в столице 6 мая днем составит 19-21 градус, вечером - 13-15 градусов, в ночь с 6 на 7 мая - 10-12 градусов выше нуля.