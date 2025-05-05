Понедельник, 5 Мая 2025 21:13

АрмИнфо. Азербайджанское представительство Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) завершило свою деятельность в мае этого года. Об этом сообщает АПА со ссылкой на Фонд.

Днями ранее стало известно, что свою деятельность в Азербайджане прекратила Программа развития ООН (ПРООН).