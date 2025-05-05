Понедельник, 5 Мая 2025 21:03

АрмИнфо. Неонацисты из движения <Русская община> ворвались в квартиру в Ленобласти, после этого возник пожар, погиб гражданин Армении и пострадала девушка. Об этом пишет издание <Фонтанка>.

4 мая МЧС сообщило о пожаре в доме на Ленинградской улице во Всеволожске, в квартире позже было обнаружено тело 37-летнего гражданина Армении, под окнами - 24-летнюю девушку в тяжелом состоянии, пишет издание <Фонтанка>.

По данным издания, в тот день в квартиру вломились неонацисты движения <Русская община>. Об этом хозяйке жилплощади рассказал ее сын.

По его словам, в квартиру пытались проникнуть неизвестные, которые представились полицейскими. Они сломали дверь, <залили потерпевшего газом и ударили электрошокером>, пишет <Фонтанка>. Неизвестные попытались взломать дверь в комнату, где спрятались знакомые жильца, после чего начался пожар.

Хозяйка квартиры говорит, что когда она приехала на место происшествия, то увидела на лестничной площадке <большое количество мужчин в черной одежде с символикой "Русской общины" и в масках>.

Активисты ультраправого движения заявили изданию <Мойка78>, что жильцы соседних квартир услышали крики, а хозяйка жилплощади якобы сама обратилась к <Русской общине>, чтобы неонацисты ее сопроводили. Они утверждают, что использовали перцовый газ, чтобы защитить женщину, а пожар якобы устроил погибший гражданин Армении.

Издание пишет, что Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье о <причинении смерти по неосторожности>.