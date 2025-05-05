Понедельник, 5 Мая 2025 21:01

АрмИнфо. 6 и 7 мая Национальный академический театр им. Г. Сундукяна представит очередную премьеру.

В постанове Айка Карапетян ереванский зритель увидит спектакль <Карл Маркс: Признания>, который основан на письмах Маркса, членов его семьи и Фридриха Энгельса. В центре сюжета Карл Маркс, но не как известный философ и политический мыслитель, а как обычный человек, столкнувшийся с суровой реальностью, бедностью и своей неспособностью приспособиться к миру. В то же время жена и дети Маркса играют важную роль, которые, несмотря на тяжелые испытания, сохраняют веру в него.

Стоит отметить, что Айк Карапетян является приглашенным режиссером. Последний работал в Латвии над театральными постановками, ставил оперы и успел снять ряд фильмов. Приглашенным является и художник по свету и автор сценографии спектакля А.Дж. Вайсбард (США). За свою творческую деятельность он работал над самыми разными проектами по всему миру, начиная от театральных постановок, архитектурных инсталляций, заканчивая показом мод. Вайсбард сотрудничал с рядом всемирно известных режиссеров и художников, создавая инновационные проекты

В этой связи директор Театр Сундукяна Вардан Мкртчян отметил, что политика, принятая Театром, заключается в привлечении новых режиссеров, в выходе на новые пути, чтобы придать новое дыхание театральной жизни Армении. Он пообещал, что зрителя ждет совершенно иной вид представления, который отличается как необычным подходом, так и замечательными сценографическими решениями. <Мы верим, что представление подарит армянскому зрителю совершенно новый театральный опыт>, - сказал Мкртчян.

В спектакле задействованы Армен Кушкян, Араксия Меликян, Рузанна Ахназарян, Айк Израелян, Сатеник Гаспарян, Джулия Мовсесян. Художник по костюмам Мэри Саргсян. Музыку Баха, которая сопровождает спектакль, исполнил известный пианист Айк Меликян, перевод писем, послуживших основной спектакля обеспечил Завен Бояджян.