Понедельник, 5 Мая 2025 18:09

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 3/2, 5/1 на улице Абовяна, жилые дома 19, 21, 21/1, 21/4 на улице Туманяна, жилой дом 21 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 18, 20, 24, 28, 30, 32 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 3/1, 3/2, 3/3 на улице Гр. Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 60-64, 63 на пр. Комитаса, жилые дома 3/3 на 17-ой улице Арабкира, 1/4-1/6 на 27-ой улице, жилой дом 10 и частные дома 6-22 на улице Ахбюра Сероба, жилой дом 8 на 2-ом переулке Сосе; частные дома 11-60 на улице А. Тиграняна, частные дома 1-55 на улице В. Папазяна;

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 частные дома 1-42 на улице Чолакяна;

административный округ Норк Мараш Еревана:

10։00-16։00 частные дома 54, 118, 153, 202/5, 219, 219/4, 227 на улице Арменакяна, частные дома 217, 219, 227 в кв. “Норки Айгинер, частные дома 197, 219 на улице Амароаноцаин, ООО “Луч”, “Анаит”, ГНКО круглосуточный центр по уходу “Норк”, ГНКО “Дом-интернат Норка”, здание посольства РФ в РА и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 29/1, 29/2, 29/3, 29/4,29/5 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 улицы 2, 10 в кв; “Силикян”;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 3-ий переулок Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 2-ой переулок М. Хоренаци, жилой дом 30 наулице Хоренаци, жилой дом 18 на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 24 на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 1/1 на улице Нар-Доса, жилой дом 6 на улице Заваряна, страшая школа N2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 4, 6 на улице Лазо, частные дома на улицах Лазо, Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17։00 село Аршалуйс; села Шенаван, Беркашат, Геташен и Нор Кесария;

в Араратской области:

10։00-11։00 село Воскетап; частично село Айгаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-11։30 частично село Беркануш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 частично село Нор Кюрин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично село Воскетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Суреанаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-12։00 частично села Аралез, Нор Кянк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 села Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан, Пор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-12։30 частично село Мозров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-13։30 село Угедзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично села Дзорагюх, Ацаван, Вохчаберд, Гегадир; села Гегашен, Зовк, Зовашен; абоненты (не являющиеся жильцами) “К. Арутюнян”, “Золотое поле”, “Даймонд”, “А. Осипян”,

в Гегаркуникской области:

10:00-15:00 общины Карашамб и Тегеник, садоводческие компании “Бжишкнер”, ‘Наири”, ‘Труд”, “Марине”, станции компаний “Вива Армения”, ‘Тим Телеком”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 села Агберк, Шоржа; населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

1 1 : 00 - 1 4: 0 0 села Шоржа, Джил, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть,

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан.

в Ширакской области:

1 1 : 00 - 17 : 0 0 села Бавра, Сарагюх, таможенный пункт Бавры в Ащоцком регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 частично село Лернамердз.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.