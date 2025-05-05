Понедельник, 5 Мая 2025 17:50

АрмИнфо. Под руководством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого обсуждался ход реализации программы господдержки обеспечения доступным жильем семей в приграничных населенных пунктах Республики Армения на 2022-2025 годы.

Как сообщает пресс-служба премьера, заместитель министра труда и социальных вопросов Давид Хачатрян заявил, что по состоянию на 1 мая количество сделок составило 2254.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с текущей и будущей преемственностью программы. В частности, речь шла об определении новых критериев участия в программе, определении целевых показателей в соответствии с этими критериями, а также возможности интеграции в программу других групп, имеющих жилищные проблемы.

В связи с вышеизложенными вопросами премьер-министр поручил провести исследование и представить информацию о потенциальных бенефициарах, соответствующих вновь установленным критериям.

В июне 2022 года правительство утвердило программу государственной поддержки обеспечения доступности жилья для семей в приграничных населенных пунктах Республики Армения на 2022-2024 годы. Позже исполнительная власть продлила госпрограмму по обеспечению доступным жильем семей в приграничных населенных пунктах Армении еще на год, до 31 декабря 2025 года.

В рамках программы бенефициару, получившему ипотечный кредит от банков-партнеров или кредитных организаций с целью строительства индивидуального жилого дома в приграничной сельской местности, оказывается поддержка путем направления государственной помощи на погашение ежемесячной основной суммы и процентов по ипотечному кредиту. Поддержка предоставляется на погашение основной суммы ипотечного кредита в размере 16 млн драмов (в некоторых селах, например - Баганис, Беркабер, Киранц, Воскепар (Тавушская область) и Гомк (Вайоцдзорская область - до 21 млн драмов) и по этой линии процентной ставки до 13%. Срок кредита - до 20 лет. Первоначальный взнос не требуется.

Подать заявку на участие в программе могут зарегистрированные в органах государственной регистрации актов гражданского состояния супруги, хотя бы один из которых имеет гражданство РА (без ограничения по возрасту и независимо от факта наличия ребенка).

Нужно владеть участком или недостроенным строением в приграничном селе. Требуется также наличие разрешения на строительство и утверждённого проекта. Имеется обязательство по проживанию в доме после завершения строительства.