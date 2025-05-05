Понедельник, 5 Мая 2025 17:37

АрмИнфо. На 89-ом году ушел из жизни бывший президент Национальной академии наук Армении (НАН РА), бывший ректор Ереванского государственного университета, советский и армянский физик, специалист по квантовой электронике, радиофизике и радиоастрономии Радик Мартиросян. Об этом сообщает инициатива "Айакве".

Согласно данным Фонда Айазг, Мартиросян родился в 1 мая 1936 (1931) года в селе Матагис Мартакертского района. В 1958 - окончил физико-математический факультет Ереванского государственного университета. С 1961 - работал в Институте физики АН СССР. С 1965 - работал в Ереванском государственном университете. 1971-1980 - был заместителем директора Института радиофизики и электроники. С 1980 - директор Института радиофизики и электроники. 1993-2006 - ректор Ереванского государственного университета. С 1993 - член Президиума НАН РА. С 2006 -2021 года был президентом НАН РА. Являлся автором более 200 научных статей и 3 монографий, две из которых изданы в Швеции и США.