Понедельник, 5 Мая 2025 17:29

АрмИнфо. 30 вопросов включены в повестку пленарного заседания Национального Собрания Армении, которое стартует 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба НС РА.

Источник отмечает, что 5 мая состоялось заседание Совета Национального Собрания, которое провел председатель НС Ален Симонян.

На заседании обсуждены и одобрены проекты о внесении дополнений в повестку девятой сессии Национального Собрания восьмого созыва. Установлена последовательность обсуждения вопросов повестки очередных заседаний.