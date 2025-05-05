Понедельник, 5 Мая 2025 17:27

АрмИнфо. Вице-премьер РА Мгер Григорян 5 мая принял главу делегации Европейского Союза в Армении, посла Василиса Марагоса.

Как передает пресс-служба правительства, в ходе встречи были обсуждены вопросы повестки дня отношений Армения-ЕС.

Собеседники обменялись мнениями о ходе реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и Экономического и инвестиционного плана Армения-ЕС.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с разработкой мероприятий, запланированных на 2025-2027 годы в рамках Плана устойчивости и роста, анонсированного в Брюсселе в 2024 году.