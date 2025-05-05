Понедельник, 5 Мая 2025 17:24

АрмИнфо. Между Арменией и Казахстаном налажен высокий уровень сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Стороны тесно сотрудничают по всем направлениям. Об этом 5 мая заявил руководитель парламентской группы дружбы Армения-Казахстан Национального Собрания РА Вагаршак Акопян в ходе встречи с послом Казахстана в РА Болатом Иманбаевым.

Как передает пресс-служба РА, в ходе встречи собеседники подчеркнули важность дальнейшего развития отношений между двумя странами и углубления межпарламентских связей. Посол в этом контексте указал на активную роль Вагаршака Акопяна в расширении двусторонних связей.

В целях придания нового импульса отношениям стороны подчеркнули важность взаимных визитов на разных уровнях и в разных форматах.

Было подчеркнуто, что армянская община Казахстана имеет ключевое значение в общественно- политической жизни страны.

Была также упомянута важность проведенных в Армении 18-19 апреля Дней казахстанской культуры, а также ряд других программ.