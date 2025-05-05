Понедельник, 5 Мая 2025 16:48

АрмИнфо. Руководитель офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна Баграт Микоян отреагировал на сегодняшнее заявление спикера армянского парламента Алена Симоняна о том, что Кочарян имеет "статус российского шпиона".

"Думаю, Ален Симонян имеет статус азербайджанского ефрейтора-шпиона и турецкого агента, а ссылка на его слова отвратительна для любого армянина. Дайте ему книгу Эрдогана, пусть обнимет, успокоится. Это мое политическое мнение и политическая оценка", - говорится в заявлении Микояна.