Понедельник, 5 Мая 2025 16:36

АрмИнфо. Продолжаются обсуждения по подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. На месте не стоит также процесс делимитации госграницы, заявил спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян 5 мая на брифинге в парламенте.

<Да, обсуждения (по мирному договору) идут. Я не хочу сейчас об этом говорить, чтобы не помешать этому процессу, но обсуждения идут, и они очень активные>, - сказал Симоньян.

Помимо этого, заверил спикер, на месте не стоит также делимитационный процесс. По его словам, благодаря делимитации участка в районе села Киранц, <мы получили одно из оснований независимости Армении, границу, признанную двумя сторонами, где стоят пограничники и где безопаснее, чем на участках, где делимитация не проведена>.

По его словам, по вопросу делимитации у сторон нет разногласий - процесс будет осуществлен на основе Алма-Атинской декларации, что <является очень большой победой для Армении>.

В настоящее время обсуждаются те разделы, по которым в дальнейшем планируется продолжение процесса. <Могу с удовлетворением отметить, что мы доведем этот процесс до конца, и мы уже зафиксировали, что он будет реализован от границы с Грузией до границы с Ираном>, - отметил он.

На вопрос журналиста, почему, в этом случае, не ведется работа на местах, Симоньян ответил, что логика обсуждается по частям. <То есть мы движемся вперед последовательно, отдельными участками. Эти этапы носят чисто технический характер. Работа между руководителями и членами комиссий идет, обсуждения продолжаются, никаких разногласий нет>, - резюмировал Ален Симонян.