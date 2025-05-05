Понедельник, 5 Мая 2025 16:18

АрмИнфо. Председатель Конституционного суда Арман Диланян принял посла Сербии в Армении Татьяну Панайотович Цветкович.

Как сообщает пресс-служба КС, в ходе встречи посол отметила, что дружественные отношения между двумя странами создают хорошую основу также для развития эффективного сотрудничества между Высшими судами Армении и Сербии.

В свою очередь Диланян подчеркнул важность развития армяно-сербских отношений в сфере конституционного правосудия как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Сообщается лишь, что стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.