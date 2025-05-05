Понедельник, 5 Мая 2025 15:47

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян и это правительство являются шпионами турецко-азербайджанского тандема. Об этом 5 мая журналистам заявил бывший министр обороны РА, руководитель оппозиционной фракции "Армения" Национального Собрания РА Сейран Оганян, комментируя заявление спикера НС о том, что второй президент РА Роберт Кочарян является шпионом Российской Федерации, действия которой направлены на ликвидацию суверенитета армянского государства.

По словам Оганяна, когда нынешние власти Армении в условиях совместных действий Турции и Азербайджана оказались под сильным давлением, это и есть потеря суверенитета.

"Ален Симонян должен понимать, что одним из важнейших наших достижений в новой истории армянского народа является независимость Республики Армения и Арцаха и укрепление суверенитета. Давайте сравним, под чьим руководством Армения была более суверенной", - подчеркнул Сейран Оганян.

Он добавил, что Роберт Кочарян в своих заявлениях отмечал, что именно нынешние власти страны своими действиями и непродуманными заявлениями привели к ситуации, при которой власти Азербайджана усмотрели в этом появление в Армении власти, которая осуществляет неадекватное управление, особенно в рамках переговорного процесса по Арцаху. Тем самым, власти Армении спровоцировали провокацию и войну. Фактически, продолжил депутат, официальный Ереван провалил потенциал переговоров, который формировался в течение 30 лет. "В 2019 году премьер - министр РА Никол Пашинян просто сложил и положил под себя документ, который больше известен как "План Лаврова". Все это вместе взятое и привело Баку о мысли о возможности решения проблем с Ереваном военным путем", - сказал депутат.

Бывший министр обороны считает, что армянские силы особенно в условиях горной местности могли остановить продвижение противника.

Отметим, что сегодня в ходе брифинга Симонян заявил, что Роберт Кочарян является лицом, имеющим в Армении статус российского шпиона. "Это мое мнение, у меня нет никаких фактов, когда будут, тогда и обращусь в соответствующие органы", - заявил спикер НС.