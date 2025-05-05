Понедельник, 5 Мая 2025 14:20

АрмИнфо. Настал период <политической демонстрации коллекции весна-лето>. Так охарактеризовал спикер Национального Собрания (НС) Армении Ален Симонян попытки оппозиционных сил организовать процесс импичмента премьер- министру.

28 апреля члены движения <Мы не спим>, основанного учредителем движения <Вето> Нареком Маляном, бывшим послом Армении в Польше Эдгаром Казаряном и группой оппозиционных деятелей, направили индивидуальные письма депутатам парламента с призывом в течение 10 дней инициировать процедуру вотума недоверия премьер-министру РА Николу Пашиняну. В опубликованном заявлении подчёркивается, что обсуждение вопроса о недоверии действующему премьеру в НС возможно только при наличии как минимум 36 подписей депутатов. Для успешного завершения процедуры необходимо набрать не менее 54 голосов - простое большинство>, - говорится в заявлении. 2 мая фракция <Армения> единогласно подтвердила готовность предоставить подписи всех своих 28 депутатов для начала процесса импичмента, при условии, что инициаторы смогут обеспечить подписи ещё 8 депутатов, а также публично заявят о своей способности и готовности мобилизовать необходимую общественную поддержку для достижения результата.

<Семь лет они ищут человека (для того, чтобы к инициативе оппозиции присоединились также депутаты от правящей фракции НС <Гражданский договор - ред.), временами пассивно, временами - более активно: и так продолжат искать и не найдут. Помню, когда Национальное Собрание было избрано, говорили, что после 6 месяцев парламент распустится, потом говорили, что премьер-министр подаст в отставку, и даже объясняли, что премьер-министр часто встречается с членами партии <Гражданский договор>, - отметил Симонян на брифинге 5 мая.

По его словам, проблема заключается в том, что власть настолько открыта и настолько часто дает разъяснения, что спекуляции становятся одноразовыми.

<В 2021 году прошли выборы, которые ни у кого не оставили каких-либо сомнений: в Республике Армения есть законно избранное правительство. Даже сегодняшние опросы показывают, что правящая фракция является первой и имеет наибольшую поддержку среди народа.

Я уверен, что даже если выборы состоятся в эту пятницу, то <Гражданское соглашение> победит на этих выборах. Я уверен, что победит с перевесом в 50+1 процент, а ближе к 2026 году, возможно, даже с большим количеством голосов>, - сказал Ален Симонян.