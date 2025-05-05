Понедельник, 5 Мая 2025 14:10

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян 5 мая принял посла России в Армении Сергея Копыркина.

Как передает пресс-служба НС РА, в ходе беседы собеседники обсудили вопросы, касающиеся двусторонних, а также межпарламентских отношений.

Собеседники также затронули вопросы повестки, связанной с предстоящим официальным визитом в Республику Армения председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.