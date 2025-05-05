Понедельник, 5 Мая 2025 13:59

АрмИнфо. В Армении будет серьезно ужесточены меры уголовной ответственности за наркотрафик. На заседании комиссии Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам на заседании 5 мая обсуждаются представленные депутатом НС от правящей фракции "Гражданский договор" Айком Саркисяном поправки в Уголовном кодексе РА.

Представляя законопроект, автор инициативы отметил, что незаконный оборот наркотиков является сегодня серьезной проблемой как в мире,

так и в Республике Армения. Более того, в разных странах мира за незаконный оборот наркотиков предусмотрены достаточно строгие меры уголовно-правового воздействия. Так, в Грузии за изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических средств и прекурсоров предусмотрено лишение свободы на срок до 11 лет, в Турции за сбыт и предоставление наркотических средств и стимуляторов несовершеннолетним предусмотрено лишение свободы на срок не менее 15 лет, в Исламской Республике Иран за импорт и экспорт, производство, распространение и продажу до 50 граммов запрещенных наркотиков предусмотрен штраф в размере около 550 тыс драмов, а за совершение преступления - штраф в размере 100 тысяч риалов. За большие объемы в ИРИ предусмотрены смертная казнь и конфискация имущества. В Российской Федерации незаконное производство, сбыт, передача наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере совершеннолетним организованной группой с использованием своего служебного положения, а равно незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет и штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Саркисян подчеркнул, что незаконный оборот наркотиков напрямую связан со здоровьем населения. Борьба с этим злом всегда находилась под постоянным контролем Полиции РА. Сегодня незаконный оборот наркотиков через интернет приложения получает все большее распространение. В 2023 году правоохранительными органами республики выявлено 5070 фактов преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами против 2266 годом ранее, что больше на 2804 случая или на 123,7%. Резкий рост фактов незаконного оборота наркотиков обусловлен ростом количества фактов незаконного оборота наркотиков через сеть Интернет. В течение 2023 года в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных подразделениями полиции Министерства внутренних дел Республики Армения, было раскрыто 489 случаев незаконного оборота наркотиков через сеть Интернет, из которых 128 случаев сбыта и 361 случай приобретения (в 2022 году 134 случая, из которых 37 случаев сбыта и 97 случаев приобретения). В течение 2023 года в результате принятых правоохранительными органами республики мер из незаконного оборота изъято 202 кг 60 граммов различных видов наркотических средств (в 2022 году - 119 кг 70 граммов).

По данным учета наркологической службы, количество лиц, употребляющих наркотики, ежегодно увеличивается (2018 г. -6951, 2019 г. -7209, 2020 г. -7392, 2021 г. -7570, 2022 г. - 7738). Проведенный анализ свидетельствует о постоянном росте случаев незаконного оборота наркотиков через Интернет. Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главного управления уголовной полиции Министерства внутренних дел РА проводит ежедневные проверки с целью выявления вновь открытых, переименованных и закрытых интернет- "магазинов", занимающихся продажей наркотиков. На данный момент в поле зрения сотрудников отдела находится более 620 "магазинов" и каналов связи. Помимо "магазинов", существует более 100 чатов, где в основном и ведется реклама наркотиков.

Учитывая изложенное, возникла необходимость внесения изменений и дополнений в Уголовный кодекс. Предусмотренные в проекте поправки направлены на повышение эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков с использованием информационно- коммуникационных систем на территории Республики Армения. В результате анализа зарегистрированных в Республике Армения случаев становится ясно, что резко возрос незаконный оборот наркотиков посредством информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, в 2024 году зафиксировано 252 факта незаконного оборота наркотиков через сеть Интернет, из которых 62 случая связаны со сбытом наркотиков.

Законопроектом предусматривается дополнить статьи, связанные с преступлениями против оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров как преступления с отягчающими обстоятельствами. В частности, в частях 2 статей 393, 394 и 402 Уголовного кодекса Республики Армения совершение деяния посредством информационно-коммуникационных технологий определено как отягчающее обстоятельство, а в частях 3 статей 393 и 394 совершение деяния с участием несовершеннолетнего определено как особо отягчающее обстоятельство.

Кроме того, планируется ужесточить уголовную ответственность за отдельные преступления. В частности, предлагается предусмотреть уголовное наказание по различным эпизодам на срок от 3 лет до пожизненного лишения свободы. Указанные меры наказания, как заметил

докладчик, соответствуют мерам наказания, применяемым в США, Канаде и в Великобритании. Ужесточение мер должно привести к сокращению наркотрафика. Одновременно, важно провести разъяснительную работу по информированию общественности о неотвратимости жесткого наказания за содеянное.