Понедельник, 5 Мая 2025 13:55

АрмИнфо. В комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности состоялись обсуждения, связанные с ситуацией в вооруженных силах страны. Об этом 5 мая на заседании комиссии сообщил ее руководитель Андраник Кочарян.

По его словам, обсуждения были проведены с участием заместителя начальника Генерального штаба ВС РА. Анализ представленных данных свидетельствует о значительной работе, проведенной в армии, в том числе, по вопросу борьбы с преступностью, но этого пока недостаточно. "Для нас очень важно понять, с чего мы начинали реформы в ВС и к чему пришли", - сказал Кочарян.

Он добавил, что в числе обсуждаемых вопросов был и проект начисления заработной платы для сержантского состава. То, что четко зафиксирована сумма зарплаты сержантов -контрактников, по словам главы комиссии, не должно мешать процессу аттестации военнослужащих, который является базовым элементом для повышения эффективности ВС страны. Главной целью реформ, как заметил Кочарян, является формирование в армии абсолютно новой среды.

Между тем, как считает депутат НС от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян, для опытных военных есть смысл повысить зарплату без проведения аттестации. Он, в частности, рассказал об одном артиллеристе, который прошел сквозь огонь, воду и медные трубы, но по причине проблем с сердцем, не смог сдать аттестационные экзамены. В результате, его зарплата сегодня гораздо ниже оплаты труда других военнослужащих.

Однако с этой инициативой не согласился заместитель министра обороны Арман Саркисян, который подчеркнул, что аттестация направлена на

повышение мотивации и профессионального уровня военнослужащих.

Отметим, что на заседании комиссии 5 мая во втором и окончательном чтении обсуждались поправки в законе "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы", согласно которым для сержантов- контрактников Вооруженных сил Армении при начислении заработной платы будут применяться специальные коэффициенты. Согласно документу, предусмотрено для сержантов армии (генерального штаба) установить коэффициент группы 9/9, для сержанта корпуса - группы 9/8, для старшего сержанта - группы 7/4. Принятие законопроекта, как заметил в своем выступлении заместитель министра обороны РА Арман Саркисян, преследует цель полного внедрения профессиональной контрактной военной службы в Вооруженных силах Республики Армения. Он подчеркнул, что в процессе осуществления реформ в ВС РА первостепенное значение имеет развитие сержантской системы как ключевого условия создания профессиональных вооруженных сил. В этих целях политика правительства включает содействие развитию сержантского состава в ВС. В результате изменений будут также установлены коэффициенты окладов по должностям сержанта полка (бригады) и сержанта батальона (дивизии). Изучение сержантской системы армий западных стран, а также Восточной Европы показало, что сержантская система выше полкового звена включает в себя наличие сержантов генерального штаба и армейских направлений, которые руководят деятельностью сержантов низшего звена и обеспечивают командную вертикаль сержантской системы. Полноценное внедрение системы профессионального сержантского состава в вооруженных силах РА и надлежащее обеспечение их жизнедеятельности предполагает также создание в Вооруженных силах Республики Армения должностей армейского (генерального штаба), корпусного сержанта и старшего сержанта, для чего возникла необходимость установления коэффициентов должностных окладов по этим должностям.