Суббота, 3 Мая 2025 14:32

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-1 7 :00 жилые дома 68а, 68/3 на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15, 15а на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11:00-1 7 :00 жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 27-35А, 29/2-31, 34-38, 35/2, 37, 40-44, 41-43, 45/1-49, 46-68А, 52-54/1, 56, 59/6-61 на пр. Комитаса, жилой дом 18/8 на улице Адонца, жилые дома 4-8, 9, 10, 15-17 на улице Врацакан, жилые дома 1А, 1Б, 1/1, 2-4/6, 5, 5А, 7-31 на улице Грибоедова, жилые дома 1-2/1, 15-17, 19-21 и частные дома 2-18 на улице Заряна, жилые дома 16-35 на улице Айрика Мурадяна, жилые дома 2-2/1 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 165-171 на улице Кочара, жилые дома 30-32, 31/1-33/1 на улице А. Хачатряна, жилые дома 35-39, 42-44, 50, 54-58А на улице Мамиконянца, жилые дома 5-7 на улице Н. Тиграняна;

административный округ Канкер-Зейтун Еревана:

11:00-1 7 :00 частные дома 1-91/3 на улице Фанарджяна, жилые дома 139 и частные дома 1-34/8 на улице Улнеци, 18/7 на улице Асратяна,

административный округ Эребуни Еревана:

10:00-16:00 улица Сасунци Давида, 2-ой переулок Ачемяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улице Еркатухаиннери, жилойд ом 17/1 на улице Ростовяна, ООО “Медлайн клиник” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 30, 32 на пр. Аршакуняца, жилой дом 6 на улице Лазо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Ачапняк Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 25/2, 25/4, 25/6 на улице Г. Асратяна;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10:00-16:00 частично улицы Лукашина, Отяна; улица Р. Меликяна;

административный округ Нор Норк Еревана:

11:00-14:00 ООО “Династия”, ООО “Ташир Пицца”, бензозаправка “Макс” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве;

административный округ Норк Мараш Еревана:

11:00-17:00 частные дома 154, 202, 202/1, 208, 212/2, 225/5 в кв. ‘Норки Айгинер”, частные дома 133/1, 202, 202/6, 202/3, 225, 225/5 на улице А. Арменакяна, ООО ‘Голд Глас”, ‘Басна”, ясли-детский сад N121 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 квартал “Мухни” в городе Аштарак; села Рья-Таза, Мирак, Меликгюх, Дерек, Мичнатун, Сипан, Авшен, Алагяз, Гегарот, Цилкар, Лернапар, Джамшлу, Алагяз;

в Араратской области:

10։00-11։00 села Даштаван, Дарбник, Низами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 частично село Нор Кюрин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Мармарашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 частично улица А. Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; село Арарат, частично село Лусарат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Сисаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами;

10:00-13:30 частично село Беркануш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։00 село Зорак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Азатутяна, Еркрабаннери, В. Амбардзумяна, Сиаманто и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Вайк; частично село Арин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-17։00 села Маяковский, Атис, Зовашен, Капутан; частично села Джрвеж, Гарни, Ацаван, Гегадир, Гохт;

в Гегаркуникской области:

10:00-16:00 населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 населенные пункты Еранос, Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-13:00 села Айгедзор, Чинари и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут.

в Лорийской области:

11:00-17:00 Арцни, Апавен, Сарчапет, Привольное, Норашен, Петровка, Дзорамут, Гогаван;

в Сюникской области:

09:30-11:00 село Верин Гератах.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.