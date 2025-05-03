Суббота, 3 Мая 2025 14:25

АрмИнфо. Мэр Марселя Бенуа Пайан прибыл в Армению с официальным визитом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав видео.

"На границе Армении и Азербайджана, в медицинском центре имени Хачика и в центре приема беженцев из Арцаха имени Паруйра Севака царит большое оживление. Марсель поддерживает армянский народ и мир" - написал он.