Суббота, 3 Мая 2025 13:59

АрмИнфо. Государство обеспечило средствам массовой информации Армении беспрецедентную свободу, но СМИ зачастую интерпретируют эту свободу как средство для разжигания нетерпимости и подстрекательства к провокациям. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян.

По его словам, на фоне серьезного прогресса Армении в сфере свободы прессы у СМИ определенно есть место для серьезных размышлений. "Мы продолжим внедрять опыт самых демократических государств, но быстрое саморегулирование с вашей стороны должно стать нормой. В противном случае общественность заставит власть применить серьезные инструменты регулирования, что вы будете квалифицировать как ограничение свободы слова. Я призываю к совместным усилиям по исправлению этой ситуации. Тем более, что в аппарате создан Департамент партисипативного и открытого управления, который готов обсуждать эти вопросы", - заявил глава аппарата премьер-министра РА.