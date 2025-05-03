Суббота, 3 Мая 2025 12:54

АрмИнфо. Завершилась модернизация медицинского центра "Ереван" мэрии столицы Армении.

Согласно сообщению пресс-службы мэрии, здание центра, построенного в 1950-х годах ни разу не ремонтировалось. Проект был реализован на бюджетные средства столичной администрации. Около 2500 квадратных метров здания теперь стали комфортны и соответствуют всем европейским стандартам.

Продолжается реконструкция вновь созданного центра эндокардиальной хирургии и диагностики. В 2025 году приобретен аппарат для ангиографии, а также 20 мониторов наблюдения за пациентами. Кроме того, в рамках лизинговых операций приобретен эксимерный лазер с системой Smile. Наличие лазера и мощной диагностической системы позволяет врачу выбирать самые современные хирургические методы лечения рефракционных нарушений роговицы. Также по лизингу приобретена система EOP 3D - устройство, предназначенное для проведения травматологических, ортопедических, сосудистых и урологических операций.

За последние 2 года в больнице открылись новые отделения. Благодаря материально-технической базе, лекарственному обеспечению, профессиональной квалификации медицинского персонала количество желающих пройти лечение в отделениях стационара медицинского центра увеличилось в два раза: с 20 тысяч до более 40 тысяч пациентов.