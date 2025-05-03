Суббота, 3 Мая 2025 12:52

АрмИнфо. Вызывает тревогу наличие в Армении случаев преследования журналистов и воспрепятствования их профессиональной деятельности. Об этом говорится в поздравительном послании Защитника прав человека РА Анаит Манасян по случаю Всемирного дня свободы печати.

Как отмечается в сообщении офиса Омбудсмена, в своем обращении Манасян поздравила представителей средств массовой информации Армении с этим днем. "Этот день - еще одна возможность подчеркнуть важность вашей сложной и ответственной миссии и подтвердить исключительную значимость вашей работы по укреплению демократии и верховенства закона. В рамках ежегодного доклада Защитника прав человека за 2024 год я особо подчеркивала важность беспрепятственной деятельности представителей медиасообщества. В этой связи я считаю тревожным наличие случаев преследования журналистов и воспрепятствования их профессиональной деятельности. Подчеркну, что государство должно предпринять четкие и целенаправленные шаги по созданию благоприятных условий для нормальной деятельности СМИ и всестороннему обеспечению безопасности журналистов. В частности, необходимо разработать и внедрить механизмы, которые будут гарантировать свободное и безопасное функционирование средств массовой информации, а также предотвращать нарушения прав журналистов, обеспечивая неотвратимость ответственности в подобных случаях. При этом профессиональная журналистская деятельность также должна осуществляться в соответствии с высокими этическими стандартами и принципами ответственной журналистики, исключающими разжигание ненависти и дискриминацию во всех ее проявлениях. Как Защитник прав человека, заверяю вас в своей готовности сделать все возможное для обеспечения защиты вашей свободной и беспрепятственной деятельности", - говорится в обращении Омбудсмена.

Отметим, что Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех пор ежегодно 3 мая, в годовщину принятия Виндхукской декларации во всем мире проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню свободы печати. Спустя 30 лет после подписания декларации историческая взаимосвязь между свободой поиска, получения и распространения информации и общественным благом продолжает оставаться столь же актуальной, как и в день еe принятия.