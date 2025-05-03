Суббота, 3 Мая 2025 12:29

АрмИнфо. В результате применения прокурорского акта восстановлен ущерб, причиненный государству, в размере 75 млн драм. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РА.

Согласно материалам дела, расследуемого Следственным комитетом РА, было установлено, что владелец компании, занимающейся строительством многоквартирных домов и реализацией квартир, А.М. с предварительного согласия директора этой же компании Г.В. в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и получения прибыли в течение 2022-2024 г.г. осуществлял продажу квартир строящегося многоквартирного дома в административном районе Норк- Мараш города Еревана, указав в договорах купли-продажи недвижимого имущества цену, значительно ниже фактически полученной за имущество. Учитывая, что в уголовном производстве имелись достаточные факты, свидетельствующие о совершении преступления вышеуказанными лицами, 25 апреля 2025 года прокурором в отношении А.М. и Г.В. возбуждено публичное уголовное преследование по статье 290 части 3, пунктов 1 и 2 Уголовного кодекса (неуплата налогов в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору).

После предъявления обвинений вышеуказанные лица возместили 75 миллионов драм ущерба, причиненного государству. Ведется предварительное расследование.