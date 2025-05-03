Суббота, 3 Мая 2025 12:24

АрмИнфо. 2 мая Постоянный представитель Республики Армения при Организации Объединенных Наций Паруйр Ованнисян вручил верительные грамоты Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Как отмечается в сообщении, в ходе личной встречи с Генеральным секретарем ООН после официальной церемонии вручения верительных грамот Паруйр Ованнисян подчеркнул важность последовательного расширения отношений с ООН. Он представил детали 17-ой Конференции сторон (КС-17) Конвенции ООН о биологическом разнообразии, которая пройдет в Армении в 2026 году и меры, принимаемые правительством РА по ее проведению.

Собеседники затронули ряд вопросов региональной и международной повестки. Паруйр Ованнисян представил Генеральному секретарю ООН последовательные усилия, предпринимаемые Арменией для установления прочной стабильности и мира в регионе, подчеркнув важность безотлагательного подписания уже согласованного текста "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", а также значимость реализации разработанного Правительством РА проекта "Перекресток мира", направленного на развитие Южного Кавказа и раскрытие его полного инфраструктурного потенциала.