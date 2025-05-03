Суббота, 3 Мая 2025 12:19

АрмИнфо. Температура воздуха в Армении в дневные часы 4-6 мая постепенно понизится на 2-4 градуса. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Источник подчеркивает, что понижение температуры воздуха будет сопровождаться осадками. В частности, 4 мая в большинстве регионах страны прогнозируются дожди с грозами. Осадки будут наблюдаться также в отдельных районах 3 мая, в ночь с 3 на 4 мая и 7 мая, причем, 5 и 6 мая дожди будут интенсивными. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, во время гроз ожидается усиление порывов ветров до 18- 22 м/с.

В Ереване с 3 по 6 мая и ночью 7 мая также ожидаются кратковременные дожди с грозами. Во время гроз ожидается усиление порывов ветров до 15-18 м/с. Лишь днем 7 мая осадки прекратятся.

Температура воздуха в столице 3 мая днем составит 22-24 градуса, вечером - 14-16 градусов, в ночь с 3 на 4 мая - 13-15 градусов выше нуля.