Пятница, 2 Мая 2025 21:52

АрмИнфо. В одном из отелей Еревана был обнаружен мертвым наблюдатель миссии Европейского Союза в Армении. Об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно источнику, по предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Отметим, что на данный момент компетентные ведомства пока что не выступили с официальным заявлением.