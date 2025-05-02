Пятница, 2 Мая 2025 21:50

АрмИнфо.К лицам, поддерживающим незаконную миграцию, включая тех, кто занимается перевозкой людей, а также к водителям и должностным лицам, могут быть применены постоянные запреты и ограничения на въезд в Соединенные Штаты. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Армении.

"Поддержка в нарушении закона не может остаться без последствий. Каждый несет ответственность перед законами США", - подчеркивается в заявлении посольства.

Отметим, что, согласно информации Национального иммиграционного проекта, федеральное законодательство предусматривает, что лица, которые въезжают или повторно въезжают в Соединенные Штаты без разрешения, подлежат не только гражданскому иммиграционному задержанию и депортации, но и попадают под уголовные санкции.