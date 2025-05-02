Пятница, 2 Мая 2025 19:25

АрмИнфо.Партия "Республика" не формировала в Ереване коалицию с правящей партией "Гражданский договор" из-за ее одержимости получить посты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном лидером партии Арамом Саркисяном.

"Мы идеологичны. Даже если нам придется отказаться от должностей, мы останемся верны коалиционному меморандуму и не позволим передать столицу российским подданным", - добавил Саркисян.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что член партии "Республика" Ромик Мхитарян заявил, что если мэр Еревана Тигран Авинян решит уволить Тиграна Тер-Маргаряна, то все члены партии сложат свои мандаты.

Напомним, что 30 апреля глава административного района Нор-Норк вместе со своими подчиненными в здании администрации на глазах у журналистов жестко избили активиста Артура Чахояна, который занимается разоблачением откатов, хищений и злоупотреблений в столичном муниципалитете. В свою очередь правящая политическая сила "Гражданский договор" и партия "Республика", членом которой является Тер-Маргарян, в своих заявлениях после разразившегося скандала, не только не осудили произошедшее, но и попытались переложить всю ответственность на избитого активиста, разоблачившего многомиллионные хищения в администрации. Более того, западно-ориентированная "Республика" даже усмотрела в этом "след России и попытки навредить их соратнику за посещение в прошлом году Бучи".