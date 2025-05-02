Пятница, 2 Мая 2025 19:13

АрмИнфо. Суд под председательством Армана Ованнисяна вынес оправдательный вердикт в отношении блогеров, ведущих подкаста "Imnemnimi" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна,. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Арсен Бабаян.

Напомним, что оба блогера были арестованы в марте 2024 года после того, как они высказали критические оценки в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Им было предъявлено обвинение в хулиганстве.