Пятница, 2 Мая 2025 17:58

АрмИнфо. Новоназначенный посол Армении на Кипре Инна Торгомян вручила верительные грамоты президенту страны Никосу Христодулидису.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, президент Кипра пожелал ей успехов и эффективной миссии, подчеркнув важность назначения послов-резидентов в Армению и на Кипр для дальнейшего развития тесных отношений между двумя странами.

Христодулидис с удовлетворением отметил высокий уровень политического диалога между Арменией и Кипром и указал на необходимость реализации всего потенциала отраслевого сотрудничества, а также тесного

взаимодействия в рамках ЕС.

В свою очередь Торгомян подтвердила приверженность приложить максимум усилий для дальнейшего укрепления исторически сложившихся дружественных отношений между двумя странами и дальнейшего углубления сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Посол также представила подходы Армении к региональному развитию и подчеркнула приверженность Армении установлению мира и стабильности в регионе.