Пятница, 2 Мая 2025 17:54

АрмИнфо. Армения придает большое значение процессу Универсального периодического обзора, рассматривая его не только как платформу для международного диалога и сотрудничества, но и как эффективный инструмент национального самоконтроля, институционального развития и диалога по правам человека. Об этом заявил замглавы МИД Армении Роберт Абисогомонян в ходе рассмотрения доклада Армении в рамках 49-го заседания Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, дипломат напомнил, что в феврале 2023 года Армения представила свой третий добровольный среднесрочный отчет в рамках Универсального периодического обзора, добавив, что четвертый отчет был подготовлен при активном участии представителей всех заинтересованных министерств и ведомств и прошел процесс общественных консультаций.

Абисогомонян обратил внимание, что с последнего обзора в 2020 году Армения столкнулась с беспрецедентными вызовами, включая глобальную пандемию COVID-19, войну, масштабное перемещение и последствия военных нападений на суверенную территорию Армении.

"Они глубоко затронули наше население, подвергая Армению испытанию и подчеркивая настоятельную необходимость всесторонней поддержки для защиты наиболее уязвимых слоев населения. Несмотря на эти вызовы, Армения по-прежнему привержена продвижению своей программы реформ, основанной на демократии, человеческом достоинстве и верховенстве закона. В четвертом раунде отчета Армении представлен прогресс в реализации рекомендаций, сделанных в ходе третьего раунда. В нем подробно описаны законодательные, институциональные и политические меры, структурированные вокруг ряда тематических кластеров, каждый из которых охватывает ключевые области реформ", - продолжил он.

Абисогомонян отметил, что Армения для укрепления своих международных обязательств ратифицировала ряд важных документов по правам человека, включая Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, Факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка и Конвенции о правах инвалидов, а также Протокол 13 к Европейской конвенции о правах человека, который касается отмены смертной казни при любых обстоятельствах, а также Римский статут.

По его слова, кроме того, с целью продвижению правовых и судебных реформ Армения приняла Стратегию судебно-правовой реформы на 2022-2026 годы и ее План действий, который состоит из 12 стратегических целей. "Эти реформы направлены на укрепление судебной независимости, повышение эффективности и поощрение беспристрастности, все на основе принципов прозрачности и подотчетности. Еще одним важным событием стало совершенствование альтернативных механизмов разрешения споров, включая создание полностью действующего Международного центра арбитража и медиации к 2023 году", - сказал армянский дипломат. Долее он рассказал об усилиях в борьбе с коррупцией, с дискриминацией и защитой прав человека, торговле людьми.

По словам дипломата, при реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) и содействии инклюзивному социально-экономическому развитию Армения отдала приоритет таким направлениям, как образование, доступ к здравоохранению, сокращение бедности и цифровая связь, инвестиции были сделаны в сельскую инфраструктуру, чистую воду и санитарию, также были усилены программы социальной защиты для поддержки уязвимых слоев населения.

"За последние четыре года Армения столкнулась с многочисленными вызовами. Армения в сентябре 2023 года вынуждена была в течение нескольких дней принять более 115 тысяч граждан, когда все население Нагорного Карабаха было насильственно перемещено. Армения предпринимает все необходимые шаги для удовлетворения потребностей этих людей, в частности, для включения их в образовательную, социальную и медицинскую системы страны.

Армения продолжает привлекать внимание к гуманитарным вопросам, включая пропавших без вести лиц, насильственные исчезновения и армянских военнопленных и заложников, содержащихся в Азербайджане. Мы подчеркиваем необходимость тесного сотрудничества в выяснении судьбы пропавших без вести лиц и строгого соблюдения международного права прав человека и гуманитарного права при решении ситуации с заложниками", - сказал Абисогомонян.

В заключение он отметил, что в отчетный период Армения также была активным и принципиальным участником глобальных процессов в области прав человека.

"В период своего членства в Совете ООН по правам человека (2020-2022 гг.) Армения уделяла первостепенное внимание насущным вопросам, включая предотвращение геноцида и массовых зверств, поощрение свободы выражения мнений, защиту меньшинств и права уязвимых групп. Мы продолжаем играть активную и принципиальную роль в международном сотрудничестве в области прав человека, в частности в борьбе с дискриминацией и нетерпимостью, а также в предотвращении геноцида.

Армения остается приверженной процессу Универсального периодического обзора и считает этот диалог уникальной возможностью для сотрудничества и взаимной поддержки с партнерами. Мы признаем, что поощрение и защита прав человека являются постоянными усилиями, и мы стремимся к конструктивному взаимодействию со всеми делегациями и рассмотрению всех рекомендаций, полученных в ходе этого обсуждения",- заключил он.