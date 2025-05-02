Пятница, 2 Мая 2025 16:57

АрмИнфо. Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Армении Ли Синьвэй 2 мая вручил верительные грамоты президенту РА Ваагну Хачатуряну.

Как передает пресс-служба главы государства, президент поздравил новоназначенного посла и выразил надежду, что благодаря его работе сотрудничество между двумя странами будет и дальше расширяться, охватывая новые сферы.

"Армяно-китайские отношения являются одним из приоритетов нашей внешней политики. Наши дружественные и традиционные отношения также обязывают нас и дальше развивать и расширять наши многовековые традиции сотрудничества, создавать новые возможности для лучшего познавания друг друга, сотрудничества и дружбы наших стран и народов", - отметил Президент.

Выразив благодарность за прием и теплые слова, новоназначенный посол подчеркнул, что приложит все усилия для расширения армяно-китайского партнерства.

"Армения является одним из важных партнеров Китая, и я сделаю все в пределах своих возможностей и способностей для дальнейшего расширения сотрудничества между нашими странами", - отметил посол.

В ходе встречи стороны подробно обсудили потенциал экономического сотрудничества двух стран, отметив необходимость принятия мер для его полной реализации. Была подчеркнута важность эффективного и постоянного взаимодействия на различных уровнях, cпособого создать прочную основу для дальнейшего углубления двусторонних отношений.

Хачатурян подчеркнул необходимость контактов на высоком уровне и активного политического диалога как ключевого фактора укрепления двусторонних отношений. Особое внимание было уделено развитию парламентской дипломатии, которая рассматривалась как новая площадка для диалога в целях расширения сотрудничества в различных областях.

В ходе беседы было положительно оценено наличие прямого авиасообщения между Арменией и Китаем, которое расценено как практический шаг, способствующий углублению политических, экономических, культурных и туристических связей.

Отметим, что у Армении больше года не было посла, что вызвало различного рода кривотолки в политических и экспертных кругах страны.