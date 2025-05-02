Пятница, 2 Мая 2025 16:51

АрмИнфо. Предварительное следствие по уголовному делу в отношении чиновников мэрии Еревана завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение, материалы дела направлены в Антикоррупционный суд Республики Армения. Об этом сообщает Антикоррупционный комитет РА.

Как отмечает источник, в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных Антикоррупционным комитетом установлено, что лица, занимающие руководящие должности в мэрии Еревана, при содействии бывших должностных лиц мэрии, злоупотребляя своим положением, получили взятки в размере 2,5 млн драм в целях совершения противоправного деяния в пользу представителей строительных компаний, выдачи благоприятного административного акта.

Предварительное расследование показало, что в 2024 году представители ряда строительных компаний достигли соглашения с двумя бывшими должностными лицами мэрии Еревана о содействии принятию выгодных для них административных актов путем подкупа должностных лиц мэрии. Согласно достигнутым договоренностям, организаторы организовали указанный процесс путем передачи суммы взятки заместителю начальника соответствующего отдела и начальнику службы муниципалитета. В частности, представители строительных компаний через посредников дали взятки в размере около 2 500 000 драм вышеупомянутым должностным лицам муниципалитета с целью не фиксировать нарушения, допущенные при строительстве построенных ими многоквартирных домов, и незаконно получить акт о сдаче объекта в эксплуатацию.

Кроме того, следствием установлено, что заявления, поданные строительной организацией на получение разрешения на начало строительства многоквартирного дома, 3 раза были незаконно отклонены руководителем соответствующего отдела муниципального образования, в результате чего застройщик был вынужден прибегнуть к незаконным действиям, а именно, к даче взятки.

Затем должностное лицо, получившее взятку, выступило посредником с руководителем отдела, ранее отклонявшим заявки, с целью удовлетворения последним заявки, поданной строительной компанией, в результате чего только в четвертый раз было получено письменное согласие на поданную строительной компанией заявку.

В ходе предварительного расследования, проведенного в рамках уголовного дела, также выявлены факты вымогательства и получения должностными лицами Арабкирского административного района взяток от застройщика за нефиксацию выявленных административных правонарушений.

Двенадцати лицам, включая трех должностных лиц мэрии Еревана и бывших должностных лиц, которые им помогали, предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере, пособничестве и подстрекательстве к взяточничеству и злоупотреблении должностными полномочиями. Четверым из них избрана мера пресечения в виде ареста, одному - домашнего ареста, а в отношении должностных лиц Арабкирского административного района избрана смешанная мера пресечения в виде подписки о невыезде и отстранения от должности. -0-

Предварительное следствие по уголовному делу завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение, материалы дела направлены в Антикоррупционный суд Республики Армения.