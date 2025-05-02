Пятница, 2 Мая 2025 16:08

АрмИнфо. Кассационный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу, поданную адвокатом Александром Кочубаевым по делу Ваагна Вермишяна. Об этом в социальной сети сообщил сам адвокат.

"Это стало важным шагом на пути к окончательному устранению массовых нарушений прав Ваагна Вермишяна. Примечательно, что кассационная жалоба прокуратуры была отклонена, а это значит, что вопрос будет рассматриваться в Кассационном суде исключительно в рамках вопросов, поднятых защитой", - подчеркнул Кочубаев.

Он добавил, что у стороны защиты лишь одно требование: полное оправдание Вермишяна.

Напомним, что ранее после 4 лет и 1 месяца тюремного заключения бывший председатель Комитета градостроительства Ваагн Вермишян решением Антикоррупционного суда РА был освобожден из тюремного заключения. Ваагну Вермишяну было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В частности, его обвиняли в использовании своего служебного положения против интересов службы, злоупотреблении служебными полномочиями и занятии предпринимательской деятельностью, а также в получении особо крупной взятки, хищении имущества путем мошенничества. 5 февраля 2020 года Вермишян был арестован, а затем заключен под стражу. В мае 2023 года его приговорили к 8 годам лишения свободы.