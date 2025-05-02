Пятница, 2 Мая 2025 15:56

АрмИнфо. Единственным реальным шансом для Азербайджана на переход к демократическому государству было мирное разрешение Арцахского вопроса, основанное на компромиссах и терпимости. Такое мнение в своем Телеграмм-канале выразила азербайджановед Татевик Айрапетян.

Вместо этого, как обратила внимание эксперт президент Азербайджана Ильхам Алиев, как он сам выразился, сделал войну своей жизненной миссией, что исключило любые изменения в существующем диктаторском режиме страны и возможности к внутренней терпимости или критики.

Айрапетян напомнила, что месяц назад несколько политзаключенных в Азербайджане начали голодовку, среди которых оказался и политический деятель Тофик Ягублу, который продолжает эту акцию протеста по сей день. "Все ходатайства адвокатов о прохождении медицинского осмотра были отклонены. Члены семьи Ягублу бьют тревогу, что он потерял память и может умереть в любой момент", - отметила Айрапетян.

По ее словам, Ягублу с самого начала был мишенью для азербайджанских властей и объявил голодовку еще в 2020 году, когда вновь оказался за решеткой из-за своих политических взглядов. Однако в августе, как пояснила азербайджановед, перед нападением на Арцах, Алиев сделал жест и освободил его, предотвратив возможную смерть.

"Теперь же очевидно, что у Алиева больше нет подобного рода намерений. Напомню, что большинство критиков властей Азербайджана, за редкими исключениями, поддерживали его агрессивные шаги против Арцаха и аплодировали войне, а также преступлениям, совершенным против армян. Многие из них надеялись, что после "закрытия" темы Арцаха страна изменится, а Алиев станет более терпимым к критике. Однако все пошло в прямо противоположном направлении", - отметила эксперт.

В этом ключе Айрапетян выразила убеждение, что после захвата Арцаха Алиев стал еще более нетерпимым и безжалостным по отношению к своим внутренним критикам, включая Ягублу. "Поверьте, сейчас Азербайджан гораздо более деспотичен и нетерпим, чем до агрессивной войны 2020 года", - резюмировала азербайджановед.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.