Пятница, 2 Мая 2025 14:36

АрмИнфо. Более 550 дней экс-госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян находится в заключении в Баку лишь за то, что выступал в защиту права армян Нагорно-Карабахской Республики на жизнь на родине своих предков. Об этом в интервью Fox News заявил его сын Давид Варданян.

Он напомнил, что 120 000 армян Арцаха, были насильственно перемещены в результате этнической чистки, осуществленной Азербайджаном, и его отец теперь расплачивается за свои попытки помочь этому народу. В связи с этим он обратил внимание, что в начале 20 века, когда турки-османы убили 1,5 миллиона армян, Америка отреагировала, создав Комитет помощи Ближнему Востоку, который собрал более 117 миллионов долларов (что эквивалентно 2,7 миллиардам долларов на сегодняшний день) для спасения армянских сирот и беженцев.

" Это стало первой крупной международной гуманитарной акцией США. Спасенные армяне стали частью истории Америки. Каждый раз, когда американцы наслаждаются музыкой Шер, смотрят шоу Ким Кардашьян или вспоминают теннисные победы Андре Агасси, они становятся свидетелями наследия переживших Геноцид армян, которые нашли убежище в Америке", - заявил Давид Варданян.

Между тем, как обратил внимание сын экс-госминистра Арцаха, сегодня Рубен Варданян не имеет права рассказать свою историю, и кроме него, в Баку незаконно удерживаются, по меньшей мере, 23 других армянских военнопленных.

"Еще более тревожным является тот факт, что, по оценкам организаций гражданского общества, в настоящее время в Азербайджане содержится более 300 политических заключенных. В последние месяцы это число увеличилось и теперь включает больше армянских и азербайджанских правозащитников, журналистов и активистов", - отметил Варданян.

В этой связи он добавил, что тюремное заключение его отца связано не с политической активностью, а с его неизменной поддержкой тех, кто сталкивается с трудностями по всему миру, включая Арцах. "На протяжении последних 10 лет целью его жизни была благотворительность, особенно в родной Армении. В рамках этой работы он стал одним из основателей гуманитарной инициативы "Аврора" - глобального движения, которое чтит гуманистов, рискующих своей жизнью, чтобы помочь другим в таких странах, как Руанда, Иран и Афганистан. Как и 110 лет назад, мы надеемся, что Соединенные Штаты вновь придут на помощь армянам, преследуемым сегодня за их национальность и вероисповедание", - подчеркнул сын Варданяна.

Он также напомнил, что президент Трамп пообещал защищать преследуемых армянских христиан в Азербайджане и за его пределами, а его советник по национальной безопасности Майкл Уолц призвал к освобождению армянских политзаключенных. "Именно такого рода поддержка и давление в конечном итоге одержат верх. Я надеюсь, что Трамп выполнит свои обязательства как президент мира и заставит режим в Баку понять необходимость соблюдения международных норм, продемонстрировав свою приверженность миру на Кавказе и освободив моего отца и других армянских военнопленных", - резюмировал Давид Варданян.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.