Пятница, 2 Мая 2025 14:14

АрмИнфо. Честно говоря, я не думаю, что я когда-либо оказывался втянутым в коррупционный скандал, кто-то решил пропиариться за счет меня. Об этом заявил министр финансов РА Ваге Ованнисян 2 мая в ходе пресс-конференции.

Отметим, что месяцем ранее ректор Академии адвокатов Ара Зограбян сообщил, что Апелляционный суд обязал Антикоррупционный суд инициировать уголовное производство в отношении министра финансов Армении Ваге Ованнисяна. Как отметил Зограбян в соцсети, в день назначения на должность замминистра финансов - 18 августа 2021 года - Ованнисян в Ваге Ованнисян получил беспроцентный заем в размере 1 000 000 долларов США, пожертвование в размере 50 000 долларов США и приобрел 100% акций компании <Каритас Итальяна>. Согласно представленной министром декларации за 2021 год, часть компании <Каритас Италиана> (Caritas-Italiana, специализирующейся на разработках в сфере информационных технологий и получившей льготу от государства как стартап) принадлежит именно Ованнисяну. Однако уже 10 января 2022 года компания была реорганизована и переименована в J-Corder. Причем в декларации Ваге Ованнисяна за тот же год указано, что на конец года у него остались акции в размере 1 050 000 долларов. В декларации за 2023 год эти акции <исчезают>. <После реорганизации компании ее 100%-ым владельцем становится Рубик Карапетян, который, по публикациям в СМИ, является дядей Ваге Ованнисяна>, написал Зограбян.

Сам Ованнисян во время сегодняшней пресс-конференции заверил журналистов, что не имеет никакой связи с указанной компанией с того момента, как поступил на государственную службу в Минфин.

Так, по словам министра, после войны 2020 года, они с группой друзей решили основать технологический парк, который должен был увеличить мощи Армении в направлении различных высокотехнологичных разработок. <Один из моих друзей вложил средства в этот бизнес и оформил его как долг. Было принято решение, что я должен возглавить компанию. В августе 2021 года, когда меня назначили на должность замминистра, я передал оформленный на мое имя долг и компанию третьей стороне. Насколько мне известно, эта компания сделала все инвестиции и уже работает>, - сказал Ованнисян.

Помимо этого, заверил глава минфина, он не был осведомлен о том, что компания J-Corder в 2023 году получила от правительства Армении налоговые льготы по освобождению от таможенной пошлины при импорте товаров получила льготы.

<Если кто-то обвиняет вас в чем-то абсурдном, разве это означает, что вы замешаны в этом скандале? Если суд или соответствующие органы проведут расследование и обнаружат, что здесь есть проблема, то, естественно, мы отреагируем, представим все обоснования, и последуют соответствующие действия, если выяснится, что я замешан в коррупции. Простая логика подсказывает, что поскольку вся эта история произошла до моего вступления в должность, когда у меня вообще не было планов занимать какую-либо государственную должность, следовательно это все для меня немного удивительно>, - сказал он.