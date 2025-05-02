Пятница, 2 Мая 2025 13:10

АрмИнфо. Сотрудники Комитета государственных доходов выявили в посылке, отправленной из США по международной курьерской связи 970 граммов марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, помимо вещей в посылке на складе хранения компании "ОНЕКС" были выявлены и наркотики. За складом было установлено круглосуточное наблюдение, в результате которого в здании НИИ математических наук был задержан гражданин РА А.А. При задержании он был подвергнут личному досмотру, после чего доставлен в Следственный комитет РА, где был задержан. Выяснилось, что указанные наркотики предназначались для продажи на платформе Telegram. По полученным оперативным данным, указанные наркотики планировалось спрятать на территории, прилегающей к тоннелю Ванадзор- Степанаван. В указанном районе была организована засада, в ходе которой были установлены личности лиц, которые должны были приобрести препараты. Оперативно- розыскные мероприятия также осуществляли сотрудники Патрульной службы МВД РА. При их поддержке по одному из адресов города Степанавана на основании обоснованного подозрения в приобретении и сбыте наркотических средств были выявлены двое граждан Республики Армения, которые доставлены в КГД, после чего переданы в СК, где в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны.

В настоящее время сотрудниками КГД продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других возможных лиц, причастных к незаконному обороту указанных наркотиков.