Пятница, 2 Мая 2025 13:07

АрмИнфо. Несмотря на очевидные признаки преступления со стороны главы административного округа Нор-Норк города Ереван и других лиц, которые в прямой эфире избили активиста Артура Чахояна, к ответственности привлекается именно пострадавший активист, который всего лишь проводил гражданскую акцию. Об этом на своей странице в Фейсбук написал адвокат активиста Ваге Еприкян, касаясь хода дела, связанного с избиением своего подзащитного городским чиновником и его подчиненными.

Адвокат констатировал, что в отношении Чахояна возбуждено уголовное дело по признакам статьи о хулиганстве, совершенном группой лиц. Он выразил убеждение, что подобные действия правоохранительных органов направлены на то, чтобы сокрыть насилие главы столичного административного округа Нор-Норк Тиграна Тер- Маргаряна.

"Предпринимается попытка замаскировать действия, казалось бы, криминального главы района Нор-Норк и его сообщников, сваливая их на невиновного человека, проводящего гражданскую акцию. В этой истории Чахоян может иметь только один процессуальный статус - потерпевшего", - подчеркнул Еприкян.

В свою очередь, пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила, что уголовное преследование возбуждено в отношении Чахояна и оппозиционного члена Совета старейшин Еревана Месропа Манукяна по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 297 Уголовного кодекса за хулиганство.

Реагируя на это заявление, Чахоян на своей странице в Фейсбук, опроверг информацию о том, что Тер-Маргарян якобы реагировал на оскорбления. Он указал, что в опубликованном Манукяном видеоролике не было произнесено ни одного оскорбительного слова в адрес "префекта".

"Префект сначала сам позвонил мне, пригрозил и перешел красную черту, а затем публично заявил: "Я позвонил намеренно, я выругался, и правильно сделал", - добавил Чахоян.

В свою очередь Месроп Манукян, в беседе с журналистами заявил, что не признает своей вины, не смотря на то, что его привлекли в качестве обвиняемого. "Снова утверждаю, что я не унижал и не оскорблял Тиграна Тер-Маргаряна. Не могу многое говорить из-за ограничений, могу только отметить, что не принимаю никакой вины и приглашаю униженного мной человека встретиться со мной лицом к лицу", - заявил Манукян.

При этом он сообщил, что не знает, кто именно инициировал дело - обратился ли Тер- Маргарян в Следственный комитет или это была инициатива самих следователей.

В свою очередь член партии "Республика" Ромик Мхитарян в интервью армянским СМИ заявил, что если мэр Еревана Тигран Авинян решит уволить Тиграна Тер- Маргаряна, то все члены партии сложат свои мандаты. Таим образом, деятельность столичной мэрии будет торпедирована. Из СК Армении также стало известно, что по факту избиения активиста инициировано дело по признакам статьи о физическом воздействии со стороны группы лиц. ПО делу проходит 4 человека, однако имена не были озвучены.

Напомним, что 30 апреля глава административного района Нор-Норк вместе со своими подчиненными в здании администрации на глазах у журналистов жестко избили активиста Артура Чахояна, который занимается разоблачением откатов, хищений и злоупотреблений в столичном муниципалитете. Примечательно, что за день до этого Чахоян опубликовал запись, где тот же Тер-Маргарян угрожает ему расправой. А мэр Еревана Тигран Авинян, касаясь угроз своего подчиненного в адрес активиста, не только не осудил подобное поведение чиновника, но даже оправдал его. Причем, любопытно, что приехавшая на место инцидента полиция задержала не напавших чиновников, которые группой избили гражданина, а пострадавшего активиста. Последний позже был госпитализирован в Медцентр Григория Лусаворича. А избивший гражданина чиновник отправился обедать, ни секунды не раскаявшись в содеянном. Любопытно, что указанный чиновник является членом партии "Республика", которая ратует за продвижение в стране демократических ценностей.

Примечательно, что, несмотря на публичное избиение Тер-Маргаряном гражданина, чиновник до сих пор разгуливает на свободе и даже хвастается совершенным, а мэрия Еревана не удосужилась дать какой-либо адекватной оценки происходящему. В свою очередь правящая политическая сила "Гражданский договор" и партия "Республика", членом которой является Тер-Маргарян, в своих заявлениях после разразившегося скандала, не только не осудили произошедшее, но и попытались переложить всю ответственность на избитого активиста, разоблачившего многомиллионные хищения в администрации. Более того, западно-ориентированная "Республика" даже усмотрела в этом "след России и попытки навредить их соратнику за посещение в прошлом году Бучи".